Netflix kündigt neues Design für TV-Apps an

Netflix hat diese Woche ein neues Design für die TV-Apps angekündigt, welches vor allem aus einer überarbeiteten Startseite besteht. Die Inhalte rücken hier noch mehr in den Fokus und werden zum Beispiel vergrößert, wenn man sie auswählt.

Hinzu kommt ein neues Menü am oberen Ende des Bildschirms, welches man aber mit der Zurück-Taste schnell erreicht, auch wenn man mal eine Weile nach unten gescrollt hat, so Pat Flemming im Gespräch mit The Verge (wo es ein GIF gibt).

Diese Änderung sei laut Netflix aber nur der Auftakt von weiteren Optimierungen der TV-Oberfläche, die laut eigenen Angaben derzeit etwas veraltet aussieht. Das möchte Netflix angehen und testet die neue Optik auch schon mit ersten Nutzern.

Die Gruppe ist laut Netflix noch sehr klein, soll aber mit der Zeit ausgebaut werden, wenn das Feedback vor allem positiv ist. Falls euch also schon heute oder zeitnah eine neue Optik bei Netflix begegnet, nicht wundern, ihr seid in dieser Testgruppe.

