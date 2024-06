Apple iOS 18 kommt wohl mit neuer Passwort-App

Apple wird uns am Montag zeigen, was uns bei iOS 18 und Co. im Herbst mit den großen Updates erwartet. Vor allem iOS 18 wird ein recht großer Schritt mit viel KI, einem neuen Homescreen, anpassbaren App-Icons und weiteren Neuerungen.

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden wir mit iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 und macOS 15 eine neue Passwort-App sehen. Apple könnte diese neue App auch für Windows einplanen, allerdings ist unklar, ob sie auch für Android kommen soll.

Apple bietet bereits ein Passwort-System bei iOS an und man kann sich auch in den Einstellungen die eigenen Passwörter anschauen, aber eine vollwertige App ist am Ende doch bequemer. Die Entwickler von Passwort-Apps wird das aber sicher nicht freuen, denn wenn die App von Apple überzeugt, wird man viele Käufer verlieren.

