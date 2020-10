Netflix: „Schauen Sie noch?“ kann bald deaktiviert werden

Netflix testet die Option, dass man das Pop-Up mit der „Schauen Sie noch?“-Frage deaktivieren kann. Ein Sprecher von Netflix hat gegenüber The Verge bestätigt, dass man die Option seit ein paar Wochen in ausgewählten Regionen testet.

Netflix: Weiterschauen-Meldung deaktivieren

Statt einem „Weiter“ und „Beenden“ wird Nutzern eine „Weiterschauen, ohne erneut zu fragen“-Option (Play without asking again) angeboten. Die „Schauen Sie noch?“-Meldung kommt am Anfang der dritten Folge, wenn man zwischendrin nicht mit der Netflix-App interagiert hat (man könnte ja eingeschlafen sein).

Netflix will laut eigenen Angaben verhindern, dass „unnötige Internetdaten verbraucht“ werden, wenn man gar nicht mehr schaut. Grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, aber man hatte bisher halt keine Option, das zu deaktivieren.

Eine Änderung, die bald alle erreichen dürfte und einige sicher freuen wird. Ich bin der Meldung bisher so gut wie nie begegnet. Nicht, weil ich nicht auch mal mehr als drei Folgen am Stück geschaut habe, sondern weil ich meistens mit der App interagiere (Lautstärke, Pause, Wartezeit zur nächsten Folge überspringen).

