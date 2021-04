Neue Serie gesucht? Netflix nimmt euch die Entscheidung ab

Netflix hat diese Woche bekannt gegeben, dass man eine neue Funktion namens „Play Something“ (Spiele etwas ab) verteilen wird. Das kann man sich wie einen Shuffle-Modus vorstellen, bei dem Netflix die Inhalte für euch auswählt.

Falls ihr also mal wieder am Abend auf der Couch sitzt und euch durch eure Liste und die Neuerscheinungen klickt und dabei nicht entscheiden könnt, dann könnt ihr diese Entscheidung auch an Netflix abgeben. Netflix wählt dabei zwischen ganz neuen Inhalten, Inhalten von eurer Liste und angefangenen Inhalten aus.

Mal schauen, ob Netflix gut abliefert

Diese neue Shuffle-Funktion hat sich schon vor ein paar Wochen angedeutet und die Idee dahinter finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben diese Situation immer wieder mal, was aber vor allem daran liegt, dass die eigene Liste nicht immer passt und die beliebten Inhalte oft so wirken, als ob Netflix nur eigenen Kram pusht.

Das beste Beispiel sind teure Filme oder Serien von Netflix, die teilweise Monate alt sind, aber dann gerne mal ganz vorne bei den „Neuerscheinungen“ auftauchen.

Ich befürchte bei dieser Funktion, dass Netflix genau das machen wird. Es gibt ein paar Inhalte von eurer Liste, bei denen der Zufall entscheidet, dann ein paar Serien, die noch offen sind, und dann Inhalte von Netflix, die man gerade pushen möchte.

Doch ich lasse mich gerne überraschen. Sobald die Funktion verfügbar ist, werde ich sie mal testen und schauen, ob Netflix wirklich gute Empfehlungen hat, oder ob man am Ende damit einfach nur die aktuellen Netflix-Serien bewerben möchte.

