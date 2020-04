Netzteile: Neue Vorgaben zur Energieeffizienz gelten ab heute

Ab heute gelten in der EU neue, strengere Vorgaben zur Energieeffizienz von externen Netzteilen. Erstmal zur Begrifflichkeit: Netzteile sind Stromadapter zur Umwandlung von haushaltsüblichem elektrischem Strom in Wechselstrom mit niedrigerer Spannung oder in Gleichstrom.

Dieser wird benötigt, um zum Beispiel Haushalts- und Bürogeräten wie elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate, Mobiltelefone, Laptops und Tablets sowie Drucker und Router zu betreiben. Jeder Haushalt in der EU hat im Durchschnitt immerhin zehn solcher Netzteile im Einsatz.

Die Vorschriften gelten sowohl für die Effizienz im Betrieb als auch für die Leistungsaufnahme bei Nulllast. Sie umfassen externe Netzteile mit einer Ausgangsleistung von höchstens 250 Watt, die zur Verwendung mit elektrischen und elektronischen Haushalts- und Bürogeräten bestimmt sind.

Weitere Details dazu könnt ihr in den Ökodesign-Anforderungen einsehen.

Altbestände können noch verkauft werden

Von den Anforderungen ausgenommen sind Spannungswandler, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Batterieladegeräte, Konverter für Halogenlampen und externe Stromversorgungsgeräte für Medizinprodukte.

Grundsätzlich gelten neue Ökodesign-Vorgaben ab Inkrafttreten für alle Produkte, die neu auf den Markt kommen. Das heißt, Altbestände können noch verkauft werden.

Europaweit sollen die neuen Anforderungen bis 2030 voraussichtlich zu Energieeinsparungen von über 4 Terrawattstunden/Jahr führen, das entspricht 1,45 Mio. Tonnen vermiedenen Treibhausgasemissionen jährlich, wie die EU Kommission mitgeteilt hat.

