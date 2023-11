Das neue Call of Duty erreicht einen Tiefpunkt

Bisher haben die Fans von Call of Duty sehr gerne Call of Duty: Vanguard als den schlechtesten Titel der Reihe bewertet, doch das neue Call of Duty dürfte der neue Tiefpunkt der Reihe werden. Aktuell ist es das am schlechtesten bewertete Call of Duty aller Zeiten. Im Durchschnitt kommt Modern Warfare 3 nur auf 56 Punkte.

Doch nicht nur die Medien waren enttäuscht, vor allem die Nutzer sind es und hier gibt es gerade einmal 1,6 Punkte (von 10). Vanguard kam immerhin auf 3,6 Punkte und es gab einen gewissen Anteil, der das Spiel mochte. Beim neuen Call of Duty gibt es kaum eine positive Meldung. Verkaufszahlen kennen wir aber noch nicht.

Call of Duty: Ändert sich jetzt etwas?

Die Kritik ist eindeutig: Zu teuer für zu wenig Inhalt, der auch nicht immer gut ist. Modern Warfare 3 sollte die große Fortsetzung von Modern Warfare 2 werden und ist einfach nur ein teures DLC geworden. Hätte man das für 30 Euro verkauft, es wären sicher viele zufrieden gewesen, doch MW3 ist kein Vollpreistitel geworden.

Mal schauen, ob es die Nutzer dennoch langfristig kaufen und ob Activision einfach so weitermacht. Es wäre aber schon sehr ignorant, wenn man diese Kritik nicht annimmt und etwas ändert. Mal schauen, wie die Strategie für 2024 aussieht, da hat jetzt aber Microsoft das Sagen, die das Studio bekanntlich übernommen haben.

