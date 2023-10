Microsoft übernimmt Activision Blizzard: Der Deal ist endlich durch

Microsoft überraschte die Branche, als man nach der großen Bethesda-Übernahme zum Start ins Jahr 2022 direkt bekannt gab, dass man Activision Blizzard ebenfalls übernehmen möchte. Doch der Gegenwind für Microsoft war groß, sehr groß.

Microsoft kämpfte um diesen Deal

Viele Behörden der Welt hatten Zweifel, ob Microsoft damit nicht zu mächtig wird und es kam auch allgemein die Diskussion auf, ob die großen Tech-Unternehmen einfach alles aufkaufen dürfen, um eine gewisse Kategorie mit Geld zu erobern.

Sony wurde in den ersten Monaten ebenfalls ein großer Gegenspieler von Microsoft und die Aussagen von Jim Ryan sorgten nicht dafür, dass die Behörden der Welt beruhigt waren. Doch Sony hatte ein großes Ziel: Diese Übernahme verhindern.

Microsoft war allerdings hartnäckig und stellte sich der Kritik und ging auch den rechtlichen Weg in den Ländern, in denen es nötig war. Und man öffnete sich und passte den Deal an, vor allem Call of Duty war am Anfang eine große Diskussion.

Xbox Studios mit vielen neuen Marken

Es gab eine Phase, in der es gar nicht so gut aussah, doch das legte sich und im Laufe des Sommers wurde klar, dass der Deal durchgeht. Heute hat Microsoft die Übernahme wie erwartet eingetütet und Activision Blizzard final übernommen.

Marken wie Warcraft, Starcraft, Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Guitar Hero, Overwatch, Tony Hawk’s Pro Skater und Candy Crush gehören jetzt also offiziell zu den Xbox Studios. Und ja, das letzte Spiel hatten viele gar nicht auf dem Schirm.

Ich glaube nämlich, dass ein sehr wichtiger Part, über den gar nicht so oft in der Diskussion gesprochen wurde, King Digital Entertainment ist. Microsoft schnappt sich hier auch ein großes Unternehmen, welches mobil sehr gut aufgestellt ist.

Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, welche Spiele noch für alle Plattformen kommen, welche exklusiv für die Xbox werden, wie man das mit Call of Duty im Xbox Game Pass handhabt und ob alte Marken wiederbelebt werden.

Kritische Entwicklung der Gaming-Branche

Aus persönlicher Sicht finde ich diese Übernahme kritisch, sehr kritisch sogar. Auf der einen Seite ist es schön zu sehen, dass die PlayStation von Sony endlich eine bessere Konkurrenz bekommt, da sie selbst jetzt noch der Xbox überlegen ist.

Auf der anderen Seite ist es nicht gut, dass ein Unternehmen wie Microsoft einfach Studios wie Bethesda und Activision Blizzard einkaufen kann. Microsoft ist eines der größten Unternehmen der Welt und in den letzten Jahren konnte man die Lage in der Gaming-Branche mit fast 80 Milliarden Dollar (absurd) einfach so optimieren.

Man hat also viel Konkurrenz vom Markt genommen, diese Summe hätte man auch in die eigenen Studios stecken und neue Projekte starten können. Ich gehe davon aus, dass sich Sony jetzt auch noch ein größeres Studio schnappt, da die Behörden da sicher offen nach so einem Deal von Microsoft sind, dann ist aber auch mal gut.

Es wäre schade, wenn Microsoft und Sony in dieser Branche am Ende einfach alles aufkaufen. Daher hoffe ich, dass Microsoft jetzt noch Geld für die eigenen Studios übrig hat und es ausgibt und nicht auf die Suche nach einem neuen Studio geht.

Suits kehrt angeblich als ganz neue Serie zurück Suits ist eine der beliebtesten Serien der letzten Jahre und wird noch heute von vielen Menschen geschaut. Die Serie dominiert regelmäßig die Streaming-Charts und auch vier Jahre nach dem Finale […]13. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->