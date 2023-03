Neue Angebote im PlayStation Store: Sony startet den „Mega-März“

Es gibt mal wieder neue Angebote im PlayStation Store und dieses Mal nennt sich die Aktion von Sony „Mega-März“. Wobei die Aktion nicht ganz so mega ist, finde ich jedenfalls, denn es fehlen große PlayStation-Blockbuster von Sony selbst.

Mit dabei sind allerdings Cyberpunk 2077, The Callisto Protocol, Dying Light 2, The Witcher 3, Saints Row, Cult of the Lamb, Diablo III: Eternal Collection, Star Wars Jedi: Fallen Order, einige Call of Duty-Spiele, Death Stranding und viele mehr.

Über 800 Spiele sind laut PlayStation Store-Eintrag derzeit reduziert und Teil des „Mega-März“. Schaut also einfach mal an dieser Stelle vorbei und stöbert selbst ein bisschen. Wenn ich das richtig sehe, dann enden (die meisten) Angebote am 16. März.

Und denkt vorher an einen kurzen Preisvergleich, denn es ist weiterhin Deal-Zeit und da gibt es die physische Version oft zum gleichen/besseren Preis.

