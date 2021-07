Neuer Aktionstarif mit 6 GB LTE-Datenvolumen von sim.de

Die Mobilfunkmarke sim.de startet ab heute mal wieder mit einem neuen Aktionstarif. Bestellbar ist dieser bis zum 13. Juli 2021.

Ab sofort gibt es einen vergünstigten Allnet-Flat-Tarif der Mobilfunkmarke sim.de. Die Drillisch Online GmbH bietet in diesem Fall den Tarif sim.de LTE All 6 GB zu einem heruntergesetzten Preis an. Die Grundgebühr beläuft sich im Rahmen der Aktion auf 6,99 Euro pro Monat. Rein rechnerisch kommt man in Sachen Datenvolumen also monatlich bei 1,17 Euro pro 1 GB heraus.

Der neue Aktionstarif beinhaltet neben dem mobilen Datenvolumen eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz). Neukunden erhalten außerdem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter.

sim.de 6-GB-Tarif im Detail

sim.de LTE All 6 GB = 6 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s

mit bis zu 50 MBit/s Allnet-Flat: Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

EU-Roaming inklusive

Abschaltbare Datenautomatik

MultiCard bzw. E-SIM optional möglich

Bereitstellungspreis: 24 Monate → 0,00 € Ohne Vertragslaufzeit → 19,99 €

Aktionspreis: 6,99 € mtl. statt 12,99 €

