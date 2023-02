Neuer Elektro-SUV von Volkswagen: Wolfsburg rückt in den Fokus

Volkswagen wird wohl kein weiteres Werk in Wolfsburg bauen, was eigentlich mal der Plan von Herbert Diess für das Projekt „Trinity“ war. Die neue SSP-Plattform wird in das aktuelle Werk integriert und die Mitarbeiter werden jetzt umgeschult.

Doch Volkswagen wird nicht bis zur nächsten Elektro-Plattform warten, es soll schon vorher Elektroautos aus Wolfsburg selbst geben. Ab Herbst wird der neue VW ID.3 im Werk produziert, die „Vollproduktion“ startet dann ab Mitte 2024.

Neuer Elektro-SUV von Volkswagen

Dabei bleibt es aber nicht, denn Wolfsburg bekommt ein weiteres MEB-Modell, so Volkswagen. Es wird ein SUV, mehr wollte man nicht sagen. Gut möglich, dass es der elektrische VW Tiguan wird, aber laut Autocar wird es wohl eine neue Version des VW ID.3 sein. Der VW ID.3 X wird vermutlich in Wolfsburg vom Band laufen.

Und um die Mitarbeiter vor Ort auf die Elektromobilität einzustimmen, gibt es bis Ende 2024 sogenannte „eMotionRooms“. Das sind klassische Escape Rooms, nur mit Rätseln rund um Elektroautos. Klingt so, als sei die Skepsis vor Ort noch groß.

Volkswagen hat allerdings noch nicht verraten, wann die SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) startet. Ursprünglich sollte es ja mal 2025/2026 losgehen, aber mittlerweile wäre es möglich, dass diese Plattform doch erst gegen 2030 kommt.

Opel Corsa Electric: Neue Version des Elektroautos steht 2023 an Wir haben schon Ende 2022 erfahren, dass Opel eine neue Version des Corsa für 2023 plant und auch der elektrische Corsa ein Upgrade erhält. Opel wird auch die Bezeichnung (wie beim elektrischen Opel Mokka) in Opel Corsa Electric ändern. Opel…21. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->