Audi Q8 e-tron wird neues SUV-Flaggschiff ab Ende 2022

Audi hat bereits bestätigt, dass wir gegen 2026 einen Q8 e-tron als neue Elektro-Flaggschiff in der SUV-Klasse sehen werden. Bis dahin wird man weiterhin den e-tron anbieten, der ein sehr großes Upgrade in diesem Jahr bekommen wird.

Audi Q8 e-tron statt Audi e-tron 2.0

Laut Automobilwoche ist die Ankündigung für Ende 2022 geplant und um für ein bisschen „Klarheit“ zu sorgen, benennt man die Neuauflage des e-tron um. Er soll dann direkt als Audi Q8 e-tron bekannt sein, damit Kunden wissen, was Sache ist.

Audi nutzt den Zusatz „e-tron“ sehr verwirrend. Es gibt den e-tron selbst, einen Elektro-SUV und das erste elektrische Auto von Audi, dann gibt es Modelle wie den Q4 e-tron, wo das e-tron dafür steht, dass es ein Elektroauto ist und dann gibt es den Zusatz tatsächlich auch bei den Hybriden, wo man sich aber davon trennt.

Ab 2022 steht „e-tron“ also nur noch dafür, dass es die rein elektrische Version eines Autos von Audi ist und der reine e-tron bekommt einen Nachfolger, der aber Q8 heißt, damit Kunden ab 2023 wissen, dass es das neue SUV-Flaggschiff ist.

Und der Audi e-tron GT? Nun, der soll weithin so heißen, ein bisschen Verwirrung gibt es also noch. Wobei das ja eher ein exotisches Elektroauto ist. Laut Quelle soll das Facelift des „neuen“ e-tron übrigens auch optisch sehr groß ausfallen, der Audi Q8 e-tron geht wohl stark in die Richtung des noch aktuellen Audi Q4 e-tron.

