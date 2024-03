Neuzulassungen: Alternative Antriebe auf dem Vormarsch

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 stieg der Anteil der Neuwagen mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) an den Gesamtzulassungen auf 43,9 Prozent, was 189.012 Neuwagen entspricht. Dies entspricht einer Steigerung von 16,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Fahrzeuge mit Elektroantrieb gesamt, also BEV, Plug-in und Brennstoffzelle, hatten einen Anteil von 18,3 Prozent an den Neuzulassungen, was einem Zuwachs von 10,5 Prozent gegenüber 2023 entspricht, obwohl die Neuzulassungen von reinen Elektrofahrzeugen leicht um 1,3 Prozent zurückgingen.

Die deutschen Marken BMW, Mercedes und VW dominieren die Top 3 der Neuzulassungen im BEV-Segment, wobei Tesla als führende Importmarke hervorsticht. Smart und Tesla weisen naturgemäß mit jeweils 100 Prozent den höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen in ihren Flotten auf. BMW verzeichnet den größten prozentualen Zuwachs an Elektroauto-Neuzulassungen, während Mini den größten Rückgang verzeichnet.

Sämtliche Daten zu sämtlichen Herstellern findet ihr beim Kraftfahrtbundesamt (Tabellen unten).

Top 3-Marken der Elektro (BEV) Pkw

