Next DB Navigator: Tickets aus dem DB Navigator abrufbar

Es gibt wieder Neuigkeiten bei Next DB. Ab sofort können Tickets (mit Ausnahme von digitalen Abonnements wie dem Deutschland-Ticket), die über die App DB Navigator oder die Webseite bahn.de gebucht wurden, auch in der App Next DB Navigator abgerufen werden. Auf der Webseite next.bahn.de ist dies schon seit einiger Zeit möglich.

Wenn ihr im Next DB Navigator mit eurem Kundenkonto eingeloggt seid, werden alle Tickets, die ihr mit diesem Kundenkonto im DB Navigator oder über bahn.de gebucht habt, automatisch im Next DB Navigator unter dem Menüpunkt „Meine Reisen“ geladen.

Wenn ihr nicht mit eurem Kundenkonto im Next DB Navigator eingeloggt seid, könnt ihr eure Tickets manuell mit Auftragsnummer und Nachname über das „+“ im Menüpunkt „Meine Reisen“ laden. Umgekehrt funktioniert die Synchronisation der Tickets auch, d. h. über Next DB gebuchte Tickets sind auch im DB Navigator unter „Meine Tickets“ und auf bahn.de unter „Meine Buchungen“ abrufbar.

In nächster Zeit will die Bahn die Funktionen, Angebote und Service-Inhalte weiter ausbauen. Häufige Fragen zur Next DB Navigator App und deren Funktionen stellt man ebenso zur Verfügung, wie allgemeine Neuigkeiten rund um das „Next-Angebot“.

apps.apple.com

play.google.com

-->