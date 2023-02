Nicht in Deutschland: Netflix senkt die Preise

Netflix hat diese Woche die Preise in über 100 Ländern gesenkt und das betrifft laut ersten Analysen über 10 Millionen Kunden. Allerdings sind davon in erster Linie eher ärmere und kleinere Länder betroffen, wie Bolivien, Madagascar, Uganda, Mali und die Weihnachtsinsel vor Australien. Teilweise gab es bis über 40 Prozent Nachlass.

Länder wie die USA, Frankreich oder eben Deutschland sind nicht dabei. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Preise bei uns gesenkt werden. Im Gegenteil, denn hier wird es bald teurer, wenn man Netflix mit mehreren Haushalten nutzt. Und die letzte Preiserhöhung in Europa könnte auch bald Deutschland erreichen.

Eine klare Strategie von Netflix

Netflix dürfte damit eine Strategie verfolgen: Mehr Wachstum in ärmeren Ländern, in denen Streaming noch nicht so populär ist und gleichzeitig höhere Preise in den reicheren Ländern. Da werden dann sicher einige ihr Abo kündigen und durch die günstigeren Preise in diesen Ländern, könnten parallel neue Nutzer dazukommen.

Das ist alles von Netflix kalkuliert, denn die Investoren werden genau schauen, was passiert, wenn man Geld für zusätzliche Haushalte verlangt. Dort freut man sich zwar über mehr Umsatz und Gewinn, aber Netflix muss auch schauen, dass die Zahl der Nutzer nicht zu sehr einbricht. Das wird ein spannendes erstes Halbjahr.

