Netflix und Password Sharing: Details für einen neuen Haushalt veröffentlicht

Netflix startet ab sofort in ersten Ländern mit dem Ende des „Password Sharing“ durch und verlangt Geld für einen weiteren Haushalt. In Deutschland gilt das noch nicht, aber es wird kommen und ein Haushalt kostet wohl 5,99 Euro pro Monat.

Vor ein paar Tagen gab es schon die entsprechende Support-Seite bei Netflix und mittlerweile findet man auch eine neue Seite mit den Details. Diese ist noch nicht in Deutsch verfügbar, aber ich habe mir mal die „Extra Members“-Seite in Kanada in Ruhe angeschaut. Dort wird im Detail erklärt, wie das mit einem Haushalt aussieht.

Ihr könnt auch gerne selbst nachschauen, geht dazu einfach in das Hilfe-Center von Netflix und ändert das Land. Ihr könnt auch Spanien oder Portugal wählen, die meisten sind aber vermutlich eher mit Englisch vertraut, das geht dann mit Kanada.

Netflix Extra Member: Der Start

Ein Netflix-Konto ist für die gemeinsame Nutzung in einem Haushalt gedacht (Personen, die am selben Ort wie der Kontoinhaber leben). Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, müssen ihr eigenes Konto verwenden, um Netflix zu sehen.

Kontoinhaber können einen zusätzlichen Mitgliedsplatz kaufen und Personen außerhalb ihres Haushalts zur Nutzung von Netflix einladen.

Ein zusätzliches Mitglied hat sein eigenes Konto und Passwort, aber seine Mitgliedschaft wird von der Person bezahlt, die es eingeladen hat.

Netflix Extra Member: Vorteile und Unterschiede

Vorteile:

Unbegrenzter Zugang zu preisgekrönten Fernsehsendungen, Filmen, Dokumentarfilmen und vielem mehr ohne eine einzige Werbung.

Freiheit, Netflix über jedes mit dem Internet verbundene Gerät zu sehen, das die Netflix-App anbietet, einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Streaming Media Player, Set-Top-Boxen, Smartphones, Tablets und Webbrowser.

Die gleiche Videoqualität wie das Mitglied, das sie eingeladen hat.

Ein eigenes Konto und Passwort.

Unterschiede:

Extra-Mitglieder können Netflix auf jedem Gerät sehen, aber nur auf einem Gerät gleichzeitig.

Extra-Mitglieder können auch Titel herunterladen, aber nur auf jeweils 1 Telefon oder Tablet.

Extra-Mitglieder können nur 1 Profil haben und keine weiteren Profile erstellen. Bei diesem Profil kann es sich um ein neues Profil handeln oder um ein berechtigtes Profil, das von dem Kontoinhaber übertragen wurde, der das zusätzliche Mitglied eingeladen hat. Dieses Profil kann verschiedene Altersfreigaben haben, aber kein Kinderprofil sein.

Zusätzliche Mitglieder müssen ihr Konto in dem Land erstellen, das mit dem des Kontoinhabers verbunden ist. Sobald sie aktiviert sind, können sie von überall aus zusehen. Beispiel: Wenn sich der Kontoinhaber in Costa Rica angemeldet hat, muss das zusätzliche Mitglied sein Konto in Costa Rica einrichten und aktivieren.



Netflix Extra Member: Weitere Details

Ein weiteres Mitglied kann nur bei Standard (1 Haushalt) und Premium (2 Haushalte) hinzugefügt werden.

Ein neues Mitglied kann auch von einem bestehenden Account kommen, die Daten wie Watchlist und Co. werden dann übernommen. Daher hat Netflix vor einer Weile den Profiltransfer eingeführt.

Ein Mitglied kann die Beteiligung auch selbst (jederzeit) kündigen und wenn man sich innerhalb von 10 Monaten erneut bei Netflix anmeldet, sind alle Daten noch erhalten. Man kann aber nicht als Mitglied einsteigen, das geht nur mit einer Einladung des Account-Inhabers.

Ein Mitglied ist an die Qualität des Account-Inhabers gebunden, wenn dieser also kein Premium gebucht hat, gibt es auch für den neuen Haushalt kein 4K.

