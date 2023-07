Nie wieder umständliches Bezahlen: Alle Sparkassen-Karten jetzt mit Apple Pay nutzbar

Die Sparkassen-Finanzgruppe ermöglicht ab sofort die Anbindung des gesamten Sparkassen-Kartenportfolios für Privat- und Geschäftskunden an Apple Pay bzw. die App „Mobiles Bezahlen“ für Android. Dazu gehören die Business Card und die Sparkassen-Card Plus Gewerblich (Debitkarte), die ab sofort über genannte mobile Bezahlservices verfügbar sind.

Das bedeutet: Mehr als 440.000 Inhaberinnen und Inhaber von Sparkassen-Business-Karten können nun ihre Business-Kreditkarten zu Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“ hinzufügen und mobil in der Filiale, per App oder online per Mac, iPhone, Apple Watch oder Android-Smartphone bezahlen. Google Pay gegenüber verschließen sich die Sparkassen allerdings weiterhin.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

-->