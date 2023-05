Nintendo 3DS: Neues Firmware-Update ab sofort verfügbar

Auch wenn der 3DS und seine verschiedenen Ableger wie der 3DS XL, der New 3DS und der 2DS seit einiger Zeit nicht mehr produziert werden, hat das japanische Unternehmen Nintendo die Plattform nicht vergessen und bietet weiterhin Software-Support für das Betriebssystem an.

Mit dem jetzt veröffentlichten Firmware-Update wird das System auf die Versionsnummer 11.17.0-50E (zuvor: 11.16.0-49E) aktualisiert.

Wie zu erwarten war bringt das Software-Update keine neuen Funktionen mit sich, sondern schließt vermutlich nur einige noch offene Lücken im System, die von findigen Entwicklern zum Hacken des Systems genutzt werden könnten.

Laut den Release Notes wurden „weitere Verbesserungen der Systemstabilität, der Systemsicherheit sowie weitere kleinere Anpassungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit“ vorgenommen:

Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience.