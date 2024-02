Nintendo Direct: Keine zu hohen Erwartungen an nächste Woche

Es deutet sich mittlerweile eine Nintendo Direct für kommende Woche an, was für Nintendo im Februar nicht ungewöhnlich wäre. Doch „Nate the hate“ gibt in seinem Podcast an, dass man seine Erwartungen hier vielleicht doch etwas senken sollte.

Nintendo hat wohl nur ein Event für Drittanbieter geplant, also eine „Nintendo Direct Mini“. Darauf setzte man vor allem in der Pandemie, als man selbst nicht so viel zu zeigen hatte. Es sieht also so aus, als ob nicht viel von Nintendo kommt.

Würde mich jetzt aber nicht wundern, denn im Februar steht mit „Mario vs. Donkey Kong“ nur ein Remake an und im März folgt dann „Princess Peach: Showtime!“, was zwar ein neues Spiel ist, aber es ist eben Peach und kein neues Mario oder Zelda.

Nintendo hebt sich die Blockbuster auf

Nintendo dürfte bis zur neuen Konsole also hauptsächlich auf Partner setzen und bietet ihnen dafür aber die eigene Plattform als Bühne. Partner-Events sind jetzt nicht zwingend schlecht, ganz im Gegenteil, da waren auch schon Highlights dabei, aber es ist eben keine vollwertige Nintendo Direct mit AAA-Spielen von Nintendo.

Das dürfte jetzt eine etwas ruhigere Phase für die Nintendo Switch werden und Nintendo vertraut auf Partner und das starke Lineup, welches man in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ich bin mal gespannt, ob dann für Ende 2024 (falls die neue Konsole wirklich kommt) noch richtige Blockbuster von Nintendo geplant sind.

Alles andere würde mich jedenfalls wundern, denn der Start einer Konsole ist sehr wichtig und dieser gelingt nur, wenn man ein ordentliches Lineup vorweisen kann.

