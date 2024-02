Nintendo spricht über „Generationswechsel“ zur neuen Konsole

Es wird ein spannendes Jahr für Nintendo, denn wir bekommen wohl eine neue Konsole und diese tritt nicht nur in große Fußstapfen, sie tritt in die bisher größten von Nintendo, denn die Switch ist die erfolgreichste Konsole des Unternehmens.

Die Investoren wollen wissen, was da kommt, aber Nintendo möchte sich noch nicht dazu äußern. Man gibt an, dass der Übergang nicht so leicht wird, denn Nintendo hat „nach erfolgreichen Plattformen mehrfach große Herausforderungen erlebt“.

Nintendo-Konsolen mit Höhen und Tiefen

Damit ist in erster Linie der Flop der Wii U nach der Wii gemeint, die bis zur Switch die erfolgreichste Konsole von Nintendo war. Doch auch das SNES kam deutlich schlechter als das NES an und der GameCube kam schlechter als der N64 an.

Nintendo hat also eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und man kann verstehen, wenn die Investoren nach so einem gigantischen Erfolg (Switch) nervös sind. Ein „Generationswechsel der Plattformen im Geschäft mit dedizierten Spielekonsolen ist nie einfach“, so Nintendo. Der Wettbewerb sind allerdings nicht nur Konsolen.

Aus einer breiteren Unterhaltungsperspektive sind nicht nur Videospiele, sondern auch verschiedene Freizeitformen Konkurrenten in dieser Branche. In diesem Umfeld besteht mehr denn je ein Bedarf, weiterhin einzigartige Angebote anzubieten, um eine Marke zu werden, die von den Kunden gewählt wird.

Ich bin auch gespannt, wie Nintendo das dieses Mal angeht. Bisher sind Nachfolger oft (meiner Meinung nach) gescheitert, weil Nintendo etwas ändern musste, was man nicht ändern sollte (das komische Gamepad der Wii U ist das beste Beispiel).

Viele wünschen sich einfach nur eine bessere Nintendo Switch, also quasi eine „Switch 2“ oder „Switch Pro“ und Sony zeigt seit Jahren, dass sowas auch sehr gut bei der PlayStation funktioniert. Mehr Leistung, ein paar kleine Extras, und fertig.

Mal schauen, ob die neue Konsole von Nintendo diese Strategie verfolgt oder ob man wieder das Verlangen nach ausgefallenen Experimenten hat. Es deutet vieles auf eine „Switch 2“ hin, aber offizielle Details haben wir bisher eben noch nicht.

