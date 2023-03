Nintendo spendiert Donkey Kong eine LEGO-Figur, aber kein Switch-Spiel

Nintendo und LEGO präsentierten letzte Woche zum Mario Day ein neues Set rund um Bowser und als keine Überraschung kündigten sie auch eine neue Figur an, zu der es aber keine weiteren Details gab: Donkey Kong. Informationen folgen später.

Donkey Kong: Kein Held für Videospiele

Und wie sieht es mit einem Spiel für die Nintendo Switch aus? Mit Tropical Freeze gibt es immerhin nur das Wii U-Spiel. Keine Details. Ich habe schon 2021 hier im Blog geschrieben, dass Nintendo den beliebten Charakter leider vergessen hat.

Ein paar Monate vorher hieß es zwar mal, dass Nintendo selbst ein neues Spiel entwickelt und Mitte 2022 gab es ein kleines Lebenszeichen und Donkey Kong ist auch im neuen Mario-Film zu sehen und ein Thema in den Freizeitparks, aber ein neues Spiel deutet sich nicht mehr an. Womöglich überspringt Nintendo die Switch.

Es ist auf der einen Seite verständlich, da die Donkey Kong-Spiele nicht die großen Hits im Verkauf sind, aber die Switch ist mittlerweile die erfolgreichste Konsole von Nintendo und verhilft selbst eher kleinen Marken zu einem sehr großen Erfolg.

Nintendo wirbt also gerne mit Donkey Kong, immerhin war es der erste Charakter der Marke und das erste Jump ’n’ Run-Spiel der Welt, aber der Gorilla mit der roten Krawatte ist in den letzten Jahren in den Hintergrund bei den Videospielen gerückt.

Selbst das 40. Jubiläum (2021) wurde komplett ignoriert und das, obwohl Nintendo gefühlt jedes kleine Jubiläum mit irgendwelchen Extras feiert. Ist eine neue LEGO-Figur ein gutes Zeichen? Vielleicht, aber diese Hoffnung habe ich aufgegeben.

