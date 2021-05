Donkey Kong: Nintendo soll Switch-Spiel selbst entwickeln

Letztes Jahr feierte Nintendo das 35. Jubiläum von Super Mario, in diesem Jahr hat man bereits einige Pokémon-Spiele zum 25. Jubiläum angekündigt und auch Zelda ist zum 35. Jubiläum bereits in den Fokus gerückt (mehr wird auch bald kommen).

Nintendo Switch: Donkey Kong noch 2021?

Doch was ist mit Donkey Kong? Die Reihe ist noch viel älter und feiert sogar ihr 40. Jubiläum. Nun, da könnte es bald eine spannende Ankündigung geben, denn ein neuer Switch-Titel soll in Planung sein und das sogar von Nintendo selbst.

Retro ist seit über zwei Jahren mit Metroid 4 beschäftigt, daher hat man derzeit keine Kapazitäten für einen neuen Country-Teil der Reihe. Das neue Donkey Kong soll also von Nintendo EPD (u.a. Super Mario Odyssey) entwickelt werden.

Dort ist wohl ein 2.5D-Spiel geplant, über das gerade mehrere Quellen berichten. Eine Ankündigung zur E3 2021 wäre gut möglich und der Zeitpunkt würde mit Blick auf das Jubiläum auch passen – Release soll auch noch in diesem Jahr sein.

Ein wirklich gutes Donkey Kong im 2.5D-Stil von Nintendo selbst wäre genau das, was die Reihe verdient hätte. Nintendo wird jedenfalls an der E3 im Juni teilnehmen und in etwa einem Monat könnten wir bereits die offiziellen Details dazu haben.

