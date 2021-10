Kommentar: Nintendo hat leider Donkey Kong vergessen

Ich weiß, das erste Spiel von Shigeru Miyamoto ist nicht der populärste Titel von Nintendo, aber ich finde er hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Vor allem, da die Reihe trotz 40. Jubiläum scheinbar komplett von Nintendo vergessen wurde.

Nintendo, wo ist Donkey Kong?

Das 35. Jubiläum von Super Mario wurde letztes Jahr groß gefeiert, das 25. von Pokémon auch gerade, da kommt sogar noch ein großer AAA-Titel Anfang 2022. Und obwohl bei Zelda nicht so viel geplant ist, immerhin gibt es zum Jubiläum ein HD-Remake. Und Ende 2022 soll dann eben der große Blockbuster kommen.

Und wie sieht es beim 40. Jubiläum von Donkey Kong aus? Nichts. Keine Game & Watch Edition, kein Remake, kein 99-Spiel für Switch Online und was ich besonders schade finde: Keine einzige Ankündigung in diesem Jahr. Es soll ja ein ganz neues Spiel in Planung sein, das hätte man ruhig mal mit einem Titel anteasern können.

Falles es überhaupt existiert.

Donkey Kong finanziell kein Erfolg

Schaut man sich die Charts der Nintendo Switch an, dann kommt das aber leider gar nicht mal so überraschend. Die Neuauflage von Donkey Kong Country: Tropical Freeze schafft es gerade so in die Top 30 und wurde bisher nur 2,65 Millionen Mal verkauft – mit Blick auf bald 100 Millionen Switch-Einheiten ist das sehr wenig.

Woran liegt es? Ich weiß es nicht, denn die Reviews waren alle sehr gut und es kann auch nicht daran liegen, dass es ein Wii U-Spiel ist, denn Mario Kart 8 ist ein Wii U-Titel, nun über 7 Jahre alt und bis heute das meistverkaufte Switch-Spiel.

Als Fan der Reihe muss man vermutlich einfach akzeptieren, dass Donkey Kong finanziell nicht erfolgreich und daher nicht so interessant ist. Die Switch bekommt schon das zweite Haupt-Zelda-Spiel, aber selbst das 40. Jubiläum von Donkey Kong schaffte es in keine einzige Direct-Ausgabe von Nintendo in diesem Jahr.

Mini-Donkey-Kong-News diese Woche

Mal schauen, was die kommenden Jahre mitbringen, immerhin hat Nintendo diese Woche angekündigt, dass Super Nintendo World gegen 2024 einen Bereich für Donkey Kong bekommt. Das war auch der Grund für diese Beitrag, denn selbst das war keine kurze Meldung während der letzten Nintendo Direct im September wert.

In mir drin bleibt die Hoffnung, dass an dem Gerücht mit einem komplett neuen Spiel der Reihe, welches von Nintendo selbst entwickelt wird (es soll das Team von Super Mario Odyssey dahinter stecken) etwas dran ist. Aber mit Blick auf die letzten Jahre habe ich meine Hoffnungen für Donkey Kong jetzt begraben.

