Nintendo reduziert Mario-Spiele für die Switch

Nintendo hat in diversen Ländern teilweise große Aktionen zum Mario Day (Mar10, also March 10th) geplant. In Deutschland war es bisher ruhig, doch da wird es ab morgen (warum nicht ab heute?) auch noch eine kleine Switch-Aktion geben.

Nintendo reduziert zwei Mario-Spiele

Die Spiele Super Mario Maker 2 und Paper Mario: The Origami King gibt es dann 35 Prozent günstiger (vermutlich weil weiterhin 35. Jubiläum) im eShop. Der Preis liegt sonst bei 60 Euro, ihr bekommt die Spiele ab morgen also für knapp 40 Euro.

Das ist nur bedingt attraktiv, denn bei Amazon bekommt ihr Super Mario Maker 2 schon jetzt für 39,99 Euro und der Blick auf Idealo zeigt, dass andere Shops das ebenfalls anbieten. Für den Nintendo eShop ist das aber ein guter Deal.

Bei Paper Mario sieht die Sache ähnlich aus, auch diesen Switch-Titel bekommt man für ca. 40 Euro bei Amazon und auch hier zeigt ein Blick auf Idealo, dass das ein üblicher Preis ist. Wie gesagt, der Deal ist nur für den eShop brauchbar.

Schade, dass Spiele wie Super Mario Odyssey oder Luigi’s Mansion 3 nicht dabei sind, die es in anderen Ländern ebenfalls reduziert gibt. 40 Euro sind jedoch ein guter Preis für diese zwei Mario-Switch-Spiele, bitte nicht falsch verstehen.

