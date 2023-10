Nintendo Switch 2 soll neue 4K-Upscaling-Technologie unterstützen

Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch 2 brodelt und Nintendo selbst hat diese Woche die Spekulationen angefeuert. Und es sieht wirklich so aus, als ob wir eine optimierte Version der Nintendo Switch Pro bekommen, die eigentlich mal geplant war, die dann aber am Ende nur als Nintendo Switch OLED ohne 4K-Upscaling kam.

Es steht aber schon seit Jahren im Raum, dass Nintendo wieder auf Nvidia beim Chip in der neuen Konsole setzt und DLSS für 4K-Upscaling implementieren wird.

Nintendo Switch 2 mit DLSS 3.5 geplant

Glaubt man Nate the Hate, der schon häufiger zuverlässig bei Nintendo war, dann setzt Nintendo direkt auf DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction. Diese Technologie hilft für bessere Ergebnisse bei Ray Tracing und wird in Cyberpunk 2077 unterstützt.

Was bedeutet das am Ende für die neue Generation der Nintendo Switch? Sie wird vermutlich wieder nicht die beste Performance auf dem Markt haben, es ist ja in etwa mit der Power der PlayStation 4 zu rechnen. Doch Nintendo möchte mit dem Schritt zu DLSS sicherstellen, dass die neue Konsole nicht direkt wieder veraltet ist.

Als die Nintendo Switch auf den Markt kam, da war die Hardware nicht nur bereits überholt, der Fortschritt war in den Jahren danach so schnell, dass das zu einem Kritikpunkt wurde, da viele Spiele nicht auf die Switch portiert werden konnten.

Nintendo verkauft zwar sehr viele Konsolen, doch die Limitierung der Hardware hält dennoch viele Entwickler ab. Einige wollten das mit Cloud-Spielen umgehen, aber das ist keine optimale Lösung. Dieser Schritt bringt viel Potenzial mit und ich bin wirklich gespannt, denn so eine Option würde ich mir bei der Switch wünschen.

Die Leistung ist mobil okay und ausreichend, aber am TV spürt man das Alter der Konsole. DLSS könnte das ändern. Die neue Konsole dürfte jedoch teurer werden.

