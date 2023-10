WhatsApp plant Neuerung für Sprachnachrichten

Viele von euch kennen mit Sicherheit die „Einmalansicht“ bei Fotos und Videos in WhatsApp, bei der ihr festlegen könnt, dass der Empfänger eurer Nachricht das Fotos oder Video nur einmal anschauen kann und der Inhalt dann gelöscht wird.

WhatsApp: Einmalansicht für Sprachnachrichten

Diese Option wird es in Zukunft auch für Sprachnachrichten geben, so WABetaInfo, die sich mit kommenden Funktionen in der Beta beschäftigen. Momentan wird die neue Funktion noch mit einer kleinen Auswahl von Nutzern in der Beta getestet.

Bei der Aufnahme einer Sprachnachricht erscheint dann ein ebenfalls eine kleine 1 als Option und aktiviert man diese, dann kann die Sprachnachricht nur einmal von der anderen Seite gehört werden. Es ist unklar, wann die Funktion für alle kommt.

Ich habe diese Funktion zwar noch nie benutzt, aber die Nachfrage scheint da zu sein und daher kommt sie auch für Sprachnachrichten. Sobald die Funktion für alle verteilt wird, gibt das Meta sicher bekannt, dann reichen wir hier ein Update nach.

