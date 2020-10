Nintendo Switch 2021 könnte Display mit Mini-LEDs nutzen

2021 wird wohl das Jahr der Mini-LED-Technologie, die uns dann ein paar Jahre begleitet, bevor wir zur Micro-LED-Technologie wechseln. Es gibt einige Hersteller, die ein Display mit der Technologie geplant haben sollen, unter anderem Apple.

Neue Nintendo Switch für 2021 geplant

Wen ich bisher aber nicht auf dem Schirm hatte: Nintendo. Die sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass man fortschrittliche Technologien nutzt. Ein Bericht aus China wirft nun aber in den Raum, dass die nächste Nintendo Switch, die bekanntlich für 2021 geplant sein soll, ein Display mit Mini-LED-Technologie nutzen soll.

Nintendo hat angeblich Innolux besucht, die auch als Zulieferer vom nächsten iPad Pro von Apple im Raum stehen. Displays mit Mini-LEDs könnte man durchaus als eine Mischung aus den aktuellen LCD-Panels und OLED-Panels bezeichnen. Es ist noch nicht ganz OLED-Qualität, dürfte aber besser, als ein LC-Display.

Kommt eine Nintendo Switch Pro?

Die neue Nintendo Switch wird gerne als „Nintendo Switch Pro“ bezeichnet, die sich noch über der aktuellen Switch einordnet. Damit würde Nintendo nach unten und bei den Handhelds mit dem Lite-Modell angreifen, die Switch bleibt weiter im Programm und die Switch Pro könnte einen ganz neuen Markt erobern.

Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, was diesen Schritt angeht, da ich zwar mit einem besseren Display gerechnet habe, aber direkt Mini-LEDs? Warten wir ab, was die kommenden Wochen so ans Tageslicht kommt, denn ich gehe mal davon aus, dass die Gerüchteküche zur neuen Nintendo Switch bald richtig anlaufen dürfte.

