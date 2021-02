Nintendo Switch: Bald die erfolgreichste Konsole aller Zeiten?

Die Nintendo Switch kam direkt zum Start gut an und die Nachfrage nach der Konsole hat in all den Jahren nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, dank einer globalen Pandemie und Animal Crossing erlebte die Konsole letztes Jahr sogar ihr Hoch. Und wie erwartet war das vierte Quartal 2020 der absolute Höhepunkt.

Nintendo feiert Switch-Rekordquartal

Nintendo konnte 11,57 Millionen Einheiten der Switch und Switch Lite verkaufen, so viele Einheiten hat Nintendo bisher noch nie verkauft. Manch eine Konsole bewegt sich nach fast vier Jahren auf das Ende zu, die Switch entwickelt sich aber gerade zum Bestseller für Nintendo. Sie hat damit sogar den Nintendo 3DS abgelöst.

Insgesamt hat Nintendo 79,87 Millionen Einheiten der Switch verkauft. Damit ist die Nintendo Switch auf einem sehr guten Weg die Wii (mit ca. 100 Millionen Einheiten) abzulösen. Sollte das passieren, wird sie auch die PlayStation überholen und die PlayStation 4 mit 113 Millionen Einheiten halte ich auch für sehr realistisch.

Nintendo hat die Prognose für das letzte Quartal im aktuellen Geschäftsjahr (endet im April) außerdem angehoben und das große Lineup und eine Neuauflage der Switch stehen für das kommende Geschäftsjahr an. Wenn der Hype anhält, dann könnte ich mir mittlerweile vorstellen, dass man die PlayStation 2 (150 Millionen) einholt.

Die Wii war ein extrem großer Erfolg, dann folgte der große Flop mit der Wii U, von der man weniger als 14 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Man hat also jetzt im Weihnachtsgeschäft fast so viele Switch-Einheiten verkauft, wie es Wii U-Besitzer gibt. Mit so einem Erfolg hätte Nintendo vermutlich auch nicht gerechnet.

Video: Die Nintendo Switch Pro

