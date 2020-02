Nintendo Switch: Animal Crossing bekommt Cloud-Speicherstände später

Nintendo bietet mit Switch Online auch die Option an, dass man Speicherstände bei Spielen online sichern kann. Das funktioniert aber nicht bei jedem Spiel und das führt dazu, dass es immer wieder harte Kritik von den Nutzern gibt.

Auch ich habe das diese Woche mal wieder kritisiert, denn es wurde bekannt, dass bei Animal Crossing: New Horizons (was am 20. März erscheint und bei Amazon vorbestellt werden kann) die Cloud-Speicherstände fehlen. Doch nicht nur das, es gibt auch keine Option, um seine Daten auf eine andere Switch zu übertragen.

Animal Crossing: Feature wird nachgereicht

Letzteres bleibt, die Option zum Übertragen der Daten auf eine neue Switch wird es auch in Zukunft nicht geben. Dafür hat Nintendo mittlerweile eine Information auf der Produktseite von Animal Crossing nachgereicht, in der steht:

Dieses Spiel unterstützt nicht die Speicherdaten-Cloud-Funktion von Nintendo Switch Online. Für Nintendo Switch Online-Mitglieder wird es jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit geben, ihre Speicherdaten aus Animal Crossing: New Horizons im Falle von technischen Problemen, Verlust oder Diebstahl der Konsole über den Server wiederherzustellen.

Die Option zum Sichern der Daten in der Cloud kommt also, nur später. Warum das so ist und warum das erst jetzt bekannt wird, ist unklar. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Kritik an Nintendo dann doch etwas zu laut wurde.

Doch egal was nun der Grund für diese Entscheidung ist, es ist schön zu sehen, dass Nintendo die Cloud-Speicherstände nachreicht. Vor allem, da Animal Crossing ein Spiel ist, in das man sehr viele Stunden stecken kann. Ich hoffe, dass man nicht zu lange warten und das Feature sehr schnell nachreichen wird.

