Nintendo Switch: Mein Problem mit den Cloud-Speicherständen

Als die Nintendo Switch auf den Markt kam, da hatte ich nicht viele Kritikpunkte. Eigentlich gab es sogar nur zwei, die mich wirklich gestört haben: Man konnte (bis heute) keine Bluetooth-Kopfhörer nutzen und man konnte seine Speicherstände nicht online sichern. Das Backup über die Cloud wurde 2018 nachgereicht.

Nintendo verkauft es im Paket für Switch Online und verlangt somit knapp 20 Euro im Jahr, damit man bei den Spielen die Daten absichern kann. Allerdings ist es bei Nintendo nicht so, dass man diese Option bei jedem Spiel anbietet.

Es gibt Ausnahmen, bei denen man seine Speicherdaten nicht online sichern kann, da wäre zum Beispiel Splatoon 2. Wer die Daten verliert, der muss von neu starten. Das trifft auch auf das aktuelle Pokémon zu, das wurde Ende 2019 bekannt.

Nun kommt der nächste große Titel auf den Markt, bei dem man seine Daten auch nicht online sichern kann: Animal Crossing. Bei Reddit ist die Rückseite der Box (zufällig auf Deutsch) aufgetaucht und dort ist es ganz klar zu lesen:

Man kann pro Konsole nur eine Insel erstellen, man kann die Daten nicht online sichern und man kann die Daten auch nicht auf eine neue Switch übertragen. Und warum macht Nintendo das? Ich zitiere hier mal eine alte Stellungnahme:

However, in certain games this feature would make it possible to, for example, regain items that had been traded to other players, or revert to a higher online multiplayer ranking that had been lost. To ensure fair play, Save Data Cloud backup may not be enabled for such games.