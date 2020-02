Nintendo bewirbt Switch bereits mit Animal Crossing

Nintendo hat einen neuen Werbeclip für die Switch veröffentlicht und in diesem steht die Switch Lite im Fokus. Die normale Nintendo Switch wird sogar nur kurz am Ende gezeigt, die Schauspieler nutzen die bunte Lite-Version im Clip.

Außerdem bewirbt Nintendo hier bereits Animal Crossing: New Horizons, was am 20. März exklusiv für die Konsole erscheint und bereits bei Amazon vorbestellt werden kann. Dort ist nun übrigens auch die neue Switch-Sonderedition gelistet.

In dem kurzen Werbeclip ist außerdem erstmals der Startbildschirm vom Spiel zu sehen und man zeigt auch noch weitere Gameplay-Szenen. Sicher kein Zufall, da Nintendo vermutlich damit rechnet, dass das Video nun die Runde macht.

