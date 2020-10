Nintendo Switch: Apex Legends kommt 2021

Das Spiel „Apex Legends“ wurde im Sommer für die Nintendo Switch angekündigt und sollte eigentlich noch im Herbst erscheinen. Nun befinden wir uns im Herbst, doch EA ist noch nicht fertig mit der Entwicklung und hat das Spiel verschoben.

Apex Legends wird erst 2021 für die Nintendo Switch erscheinen. Konkrete Gründe nennt man nicht, aber man spricht von unerwarteten Herausforderungen in diesem Jahr (allerdings wurde das Spiel bereit in der Krise für die Switch angekündigt).

Ein neues Datum gibt es nicht, EA nennt auch keinen Zeitraum. Apex Legends könnte also Anfang 2021 kommen, vielleicht auch erst im Sommer, oder in einem Jahr (was ich jetzt nicht glaube). Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Switch owners can expect to get their hands on Apex Legends next year. And of course, when Apex Legends does launch on Switch, it’ll come with support for cross-platform play, our latest seasonal content, and full feature parity with the other versions of the game.