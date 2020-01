Nintendo: Cloud-Gaming wird die Switch vorerst nicht ablösen

2020 wird ein verdammt spannendes Jahr für die Gamingbranche und das nicht nur, weil Microsoft und Sony zum Ende des Jahres ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen, sondern weil sich die Branche im Wandel befindet.

Die Rede ist von Cloud-Gaming, was aktuell natürlich noch ganz am Anfang steht. Beim Gaming ist es nicht ganz so leicht wie bei Videos ein „Netflix für Spiele“ auf die Beine zu stellen, aber da wird sicher noch sehr viel passieren.

Nintendo ist hier noch etwas zurückhaltend und das könnte auch daran liegen, dass Shuntaro Furukawa noch nicht so ganz davon überzeugt ist. Aktuell spielt Cloud-Gaming keine große Rolle, das wird es vielleicht in 10 Jahren tun.

It’s possible that cloud gaming could capture the public’s interest in 10 years from now, however at this point in time, I do not think that dedicated hardware will go away. It’s a long way off before we’ll really know the outcome.