Warcraft III: Reforged kommt im Januar

Eigentlich wollte Blizzard die Neuauflage von „Warcraft III: Reign of Chaos“ und „Warcraft III: The Frozen Throne“ noch in diesem Jahr veröffentlichen, doch nun hat man bestätigt, dass man es zeitlich nicht mehr schafft. Lange müssen wir nicht warten, allerdings verpasst man das Weihnachtsgeschäft 2019.

In einem Blogeintrag hat Blizzard bestätigt, dass Warcraft III: Reforged am 28. Januar erscheint, damit haben wir nun also ein konkretes Datum. Um das Spiel herunterladen zu können benötigt man entweder einen PC oder Mac und die Desktop-App von Blizzard, über die der Klassiker verkauft wird.

-->

Wer das Spiel vorbestellt, kann schon jetzt den Multiplayer-Modus als Beta testen und es gibt auch eine etwas teurere „Spoils of War Edition“ mit ein paar Extras. Als Jugendlicher habe ich tatsächlich einige Stunden mit Warcraft III verbracht, vielleicht werde ich mir die Neuauflage kommendes Jahr anschauen.

Warcraft III: Reforged Trailer

Microsoft Xbox 2020: Verwirrung um Namen Microsoft gab vor ein paar Tagen bekannt, dass man einen neuen Namen für die Xbox 2020 geplant hat und kurz darauf kündigte man die Xbox Series X an. Das ist soweit verständlich, aber die neue Xbox Series X ist nur…17. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->