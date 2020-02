Nintendo Switch: Coronavirus beeinflusst Produktion

Nintendo hat bekannt gegeben, dass der Coronavirus die Produktion der Switch in China beeinflusst. Bisher gibt es jedoch nur ein Statement für Japan, in dem ganz klar davon die Rede ist, dass man die Nachfrage in Japan vielleicht nicht komplett bedienen kann. Man entschuldigt sich für die Situation.

In den USA und Europa gibt es derzeit noch keine Stellungnahme von Nintendo, doch Nintendo produziert die Switch auch nicht nur in China. Foxconn ist zwar für den Bärenanteil der Produktion verantwortlich, aber nach den Strafzöllen der US-Regierung hat man sich auch auf andere Standorte spezialisiert.

Die Nachfrage nach Ring Fit Adventure ist derzeit hoch, bei Amazon Deutschland ist es zum Beispiel weiterhin vergriffen. Der Coronavirus hat laut Nintendo auch hier einen negativen Effekt auf die Produktion und somit kann man die Nachfrage nach dem Spiel für die Nintendo Switch derzeit nicht bedienen.

Warten wir mal ab, ob wir demnächst auch von Nintendo Europa oder gar von Nintendo Deutschland etwas hören, vielleicht hat man die Nachricht dort auch erst jetzt erhalten. Womöglich hat man aber auch noch genug Geräte um die Nachfrage zu bedienen. ich habe mal bei Idealo noch der Switch gesucht und aktuell ist das Angebot noch gut. Vielleicht wird sich das aber demnächst ändern.

