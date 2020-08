Nintendo Switch: Ankündigung im August?

Werden wir im August eine Ankündigung von Nintendo sehen? Wird es vielleicht sogar mal wieder eine Nintendo Direct geben? Also eine richtige Direct?

Jeff Grubb hat sich in der Szene in den letzten Monaten einen Namen gemacht und viele Termine der Unternehmen korrekt vorhergesagt. In seiner „Liste“ für den Sommer war Nintendo bisher immer mit einer „Wild Card“ zu sehen.

-->

Das ist auch weiterhin der Fall, doch während diese „Wild Card“ bisher immer am Ende seiner Liste auftauchte, so gibt es nun einen Zeitraum: 11. bis 22. August.

Wird Nintendo im August das Switch-Lineup für das Weihnachtsgeschäft 2020 zeigen? Weiß Jeff Grubb eventuell schon mehr und befindet sich Nintendo im Moment mitten in der Planung für das Event? Die Quelle ist jedenfalls zuverlässig, da könnte also schon bald eine größere Ankündigung von Nintendo kommen.

Nintendo Switch: Hinweis für neue Spiele Nintendo schickt kommende Woche ein neues Paper Mario für die Switch ins Rennen, bei dem sich andeutet, dass es ein Blockbuster sein wird. Doch was ist danach geplant? Wie sieht das Switch-Lineup um zweiten Halbjahr aus? Es wäre nicht ausgeschlossen,…11. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->