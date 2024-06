Nintendo Switch: Ganz neues Zelda angekündigt

Nintendo hat im Rahmen der heutigen Direct ein komplett neues Zelda für die Switch angekündigt, welches sich „Zelda: Echoes of Wisdom“ nennt und einen ganz neuen Weg geht: Ihr spielt dieses Mal als Zelda und erstmals nicht als Link.

Es hat sich bereits angedeutet, dass Nintendo diesen Weg gehen wird, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich geglaubt. Der Stil des neuen Zelda erinnert übrigens sehr stark an das etwas ältere Remake von Zelda: Link’s Awakening.

Das neue Zelda erscheint am 26. September 2024 und ich muss gestehen, dass ich noch ein bisschen skeptisch bin, aber ich freue mich auch, dass Nintendo endlich mal neue Wege mit The Legend of Zelda geht und etwas komplett Neues wagt.

