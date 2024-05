Nintendo könnte Fans mit neuem Zelda überraschen

Man könnte beim Titel meinen, dass der Held in den Zelda-Spielen auch Zelda heißt oder man irgendwie mit Zelda spielt, doch das Konzept lautete schon immer, dass man mit Link (der Typ mit der grünen Mütze) die Prinzessin (also Zelda) rettet.

Bei „Tears of the Kingdom“ hatten einige Fans die Hoffnung, dass man auch mal mit Zelda spielen kann, doch dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Für ein neues Zelda-Spiel hört man jetzt aber, dass uns Nintendo genau damit überraschen könnte.

Zelda als Hauptcharakter in Zelda

Werden wir (womöglich mit der neuen Konsole von Nintendo) also ein Zelda sehen, in dem Zelda selbst der Hauptcharakter ist? Ich fände so einen Wechsel durchaus mal spannend, denn die Sichtweise von Link kennen wir jetzt seit Jahrzehnten.

Ich persönlich fände ehrlich gesagt zwei spielbare Charaktere interessant, bei denen man immer wieder zwischen Link und Zelda wechselt. Kennt man so bereits von anderen Spielen, dieses Konzept würde hier aber sicher sehr gut funktionieren.

