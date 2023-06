Nintendo Switch: Mario, Hades, Star Wars, Diablo und mehr im Angebot

Der Sommer ist nicht unbedingt die beste Jahreszeit für Spiele, denn die Menschen gehen raus und spielen weniger. Daher ist das oft eine gute Zeit für Angebote und bei der Nintendo Switch hat Nintendo jetzt „über 1.500 Spiele“ im Preis gesenkt.

Dazu gehören Spiele wie das noch recht neue Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das wirklich hervorragende Hades, Star Wars ist auch dabei, Diablo 3 ebenfalls, It Takes Two kann ich wärmstens empfehlen und aktuelle Monkey Island ebenso.

An dieser Stelle auch der Hinweis, dass ihr nicht lange bei den Angeboten warten solltet, denn die „Sommerangebote“ für die Nintendo Switch sind in zwei Wellen aufgeteilt und die zweite beginnt bereits am 15. Juni (wir sind spät mit dem Post dabei). Schlagt also direkt zu, wenn euch eines der reduzierten Spiele interessiert.

Wie? Schaut auf dieser Webseite von Nintendo vorbei, da sind alle reduzieren Spiele zu finden. Alternativ könnt ihr natürlich direkt den eShop auf der Konsole aufrufen und auf Angebote gehen. Spiele von Nintendo selbst sind nicht dabei, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese bei der zweiten Welle folgen.

