Avatar als großes Franchise? Das erste Spiel wird es noch 2023 zeigen

Nach dem ersten Avatar-Film wurde es ruhig und obwohl dieser ein riesiger Erfolg war, gab es kaum Versuche, um daraus mehr zu machen. Das ändert sich aber jetzt und wir werden nicht nur viele neue Filme sehen, es kommt noch deutlich mehr.

Ein großes Projekt ist das erste AAA-Spiel, welches von Ubisoft entwickelt wurde und sich „Avatar: Frontiers of Pandora“ nennt. Es erscheint am 7. Dezember und wir werden sehen, ob das an die Erfolge der ersten beiden Kinofilme anknüpfen kann.

Disney wird sicher nichts dagegen haben, wenn Avatar neben Marken wie Marvel oder Star Wars ein weiteres Standbein wird und ich vermute mal, dass dieses Spiel daher unter genauer Beobachtung steht. Kommt es gut an, wird mehr kommen.

Die Welt rund um Avatar eignet sich jedenfalls wunderbar für mehr Geschichten, ich habe auch die Comics rund um den zweiten Kinofilm gelesen – diese wurden aber nicht so groß vermarktet. Und danach? Kommt vielleicht eine Serie bei Disney+?

Ausgeschlossen ist das laut James Cameron nicht, aber auch nicht gegeben, denn die Produktion der Avatar-Inhalte ist sehr teuer. Sollte Avatar aber als Franchise funktionieren, und das werden wir bei diesem Spiel sehen, dann würde ich in den nächsten Jahren mit einem Avatar Universe rechnen, welches Disney groß ausbaut.

