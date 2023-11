Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe steuert auf das Ende zu

Am 30. Mai 2014 kam Mario Kart 8 für die Nintendo Wii U auf den Markt, doch da die Konsole selbst ein Flop war, entwickelte es sich nie zu dem Hit, der es eigentlich war. Ich hatte eine Wii U und das Spiel, kannte aber niemanden, der es sonst spielt.

Daher entschied sich Nintendo für eine Strategie, die man gerne nutzt: Das Spiel kommt einfach für die nächste Konsole erneut auf den Markt. Mario Kart 8 Deluxe erschien im ersten Jahr der Nintendo Switch und beinhaltet noch die zwei DLCs.

Mario Kart: Das erfolgreichste Switch-Spiel

Das war in diesem Fall die vielleicht beste Entscheidung von Nintendo, denn man konnte sich die Entwicklung von Mario Kart 9 sparen. Die Deluxe-Version wurde ein Hit und ist das erfolgreichste Spiel für die Nintendo Switch geworden. Mit bald 60 Millionen Einheiten ist es sogar auch eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.

Für einen Exklusivtitel einer Plattform ist das sehr beeindruckend.

Daher wählte Nintendo einen neuen Ansatz und kündigte ein DLC für das Deluxe-Paket mit den DLCs an, welches man dann auf der neuen Konsole, die wohl 2024 kommt, wieder als Komplettpaket anbieten kann. Spaß beiseite, ich hoffe wirklich, dass wir 2024 mal wieder ein neues Mario Kart mit frischen Ideen sehen werden.

Die Entwicklung von Mario Kart 8 ist jetzt aber abgeschlossen und wir bewegen uns auf das Ende zu, denn am 9. November erscheint die 6. und letzte Welle des DLCs.

Ich war sehr skeptisch, als das DLC angekündigt wurde und finde die Qualität der Strecken bis heute nicht so gut, wie die Originale. Doch die schiere Masse an neuen Inhalten brachte bei mir den Spaß zurück, denn Nintendo entschied sich in erster Linie für Remakes von alten Strecken und die meisten davon sind mir eben bekannt.

Auf der einen Seite schade, auf der anderen aber auch sehr schön.

Mario Kart 8 Deluxe ist ein ziemlich perfektes Gesamtpaket geworden und für mich ein Spiel, welches man kaufen muss, wenn man eine Switch besitzt. Es gibt wenige Spiele, die mit Freunden an einem TV mehr Spaß machen – mir ist keines bekannt.

Ich bin mal gespannt, wie Nintendo das irgendwann mit Mario Kart 9 (oder Mario Kart 10, falls man Tour als Teil 9 einstuft) toppen will und vor allem, welche kreative Idee der neue Teil mitbringt. Eine solche ist bei Mario Kart eigentlich gesetzt und die Idee mit der Antigravitation fand ich persönlich wirklich gut und unterhaltsam.

Super Mario Run: Nintendo lässt euch im November „kostenlos“ zocken Nintendo feiert den Launch von Super Mario Bros. Wonder mit einer Aktion, denn ab heute kann man jeden Tag ein Level in Super Mario Run kostenlos spielen. Das ist der […]1. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->