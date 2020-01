Nintendo Switch: Kommt Teil 2 von „Mario + Rabbids“?

Kommt ein zweiter Teil von “Mario + Rabbids“ für die Nintendo Switch? Der erste Teil lief sehr gut und war für Ubisoft und Nintendo ein Erfolg und Gerüchte über einen neuen Teil gab es schon 2019. Nun sucht das Studio nach einem Mitarbeiter, der 3D-Animationen für Zweibeiner und Vierbeiner erstellen kann.

Das Studio hat auch schon an Teilen von Tom Clancy und Assassin’s Creed in der Vergangenheit gearbeitet, doch Kreativdirektor Davide Soliani gab auch schon an, dass er liebend gerne an einem neuen Teil arbeiten würde. Und ich wette, dass Nintendo nach dem Erfolg auch nicht abgeneigt ist.

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist für mich bis heute eines der besten Switch-Spiele, welches gerne unterschätzt wird, da es früh kam und nicht von Nintendo selbst ist. Es gibt ein paar Anhaltspunkte für einen neuen Teil, wobei diese noch nicht eindeutig sind. Wünschen würde ich es mir aber definitiv.

