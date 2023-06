Nintendo Switch-Nachfolger: Hardware, Account, Kompatibilität und mehr

Die Investoren wollen zunehmend von Nintendo wissen, wie es denn mit einem Nachfolger der Nintendo Switch aussieht, denn so langsam aber sicher wäre der Zeitpunkt gekommen. Nintendo bleibt aber dabei und will keine Prognose abgeben.

Nintendo: Wir beginnen nicht bei 0

Ein Nachfolger kommt, aber es ist noch zu früh, um über Hardware zu sprechen. Eine Sache wird allerdings anders, als in den letzten Jahren, so Nintendo. Früher musste man bei 0 beginnen, wenn eine neue Generation kam, jetzt ist das anders.

Mittlerweile blickt man auf 230 Millionen Nintendo Accounts und die werden sehr wichtig beim Wechsel sein. Wie? Das lässt Nintendo offen. In einer Fragerunde mit Investoren ging es um Abwärtskompatibilität, das ließ Nintendo unbeantwortet.

Wird man sich also mit seinem Nintendo Account bei einem Switch-Nachfolger einloggen und die Spiele mitnehmen können? So sehr, wie Nintendo dieser Frage aus dem Weg geht, glaube ich das derzeit ehrlich gesagt nicht. Es gehört zwar in der heutigen Zeit zum Standard der Branche, allerdings noch nicht bei Nintendo.

Kein anderes Unternehmen der Gaming-Branche bringt so oft alte Spiele auf den Markt und verlangt erneut den Vollpreis. Selbst das meistverkaufte und lukrativste Switch-Spiel, Mario Kart 8, ist eigentlich nur ein Wii U-Spiel. Man hat einfach nur die DLCs ins Paket gepackt und bei der Switch erneut die UVP dafür aufgerufen.

Es würde mich wundern, wenn Nintendo das nicht beibehält.

Nintendo: Die Switch ist Neuland

Die Nintendo Switch bezeichnet man aber weiterhin als „Neuland“, denn bisher war in der Geschichte von Nintendo eine Konsole noch nie so erfolgreich nach einer so langen Zeit. Daher wird man die Nintendo Switch jetzt auch noch weiter pflegen.

Ich bleibe dabei, eine Nintendo Switch Pro oder Nintendo Switch 4K hätte für die kommenden Jahren vollkommen gereicht. Das Konzept ist weiterhin beliebt und kommt gut an, nur die Hardware unter der Haube ist mittlerweile der Flaschenhals.

Wir wissen, dass sowas mal geplant war, doch am Ende wurde es dann doch „nur“ eine OLED-Version. Jetzt stehen die Zeichen auf Nachfolger, der wohl 2024 kommt.

PlayStation 6 und neue Xbox: Microsoft rechnet 2028 mit neuen Konsolen Wir bewegen uns auf das vierte Jahr der Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X zu und da kommt schon so langsam mal die Frage auf, wie es denn […]23. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->