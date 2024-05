Sonos Roam 2 vorgestellt: Neuer Lautsprecher ist etwas teurer

Sonos hat heute den Sonos Ace vorgestellt, doch im Vorfeld deutete sich nicht nur der erste Kopfhörer der Marke an, auch ein neuer Sonos Roam 2 wurde entdeckt.

Dieser ging mit dem neuen Sonos Ace online, allerdings war die Neuauflage des Speakers kein Teil unseres Briefings und in der Pressemitteilung wird der Roam 2 auch nicht erwähnt. Man findet diesen aber ab jetzt für 199 Euro direkt bei Sonos.

Damit startet die neue Version übrigens 20 Euro teurer als der Vorgänger, den man auch schon etwas günstiger bekommt. Wobei der Roam in all den Jahren doch sehr preisstabil war, ich vermute also, dass Kunden auch die 199 Euro zahlen werden.

Doch was ist eigentlich neu? Es gibt eine Bluetooth-Taste und eine Einschalttaste, so Sonos, außerdem ist das Logo jetzt in der Farbe des Speakers. Das war es aber auch schon, daher hat Sonos dieser Neuauflage keine Aufmerksamkeit spendiert.

Eine „neue Ära“: Microsoft greift die MacBooks von Apple an Apple hat mit dem Schritt zum M-Linuep die Windows-Welt sehr alt bei Laptops aussehen lassen, denn nicht nur die Performance stimmte, vor allem die Effizienz war auf einem ganz anderen […]21. Mai 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->