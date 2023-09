Nintendo Switch: Neues Gameplay zu Super Mario Bros. Wonder

Nintendo präsentierte letzte Woche viele neue Details zu Super Mario Bros. Wonder und wir bekamen im Rahmen der Direkt einen guten Eindruck. Doch man hat jetzt nachgelegt und am Wochenende eine neue Treehouse-Folge dazu veröffentlicht.

Hier spielen die Mitarbeiter von Nintendo (betrachtet das als weiterhin als reines Marketing und nicht als Eindruck von unabhängigen Medien) volle 20 Minuten. So bekommt man einen noch besseren und wirklich entspannten Eindruck des Spiels.

Ich freue mich auf Super Mario Bros. Wonder, ein neues 2D-Mario steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste, immerhin ist es jetzt schon ein Jahrzehnt her und die Switch hat einen eigenen Titel verdient. Am 20. Oktober geht es dann offiziell los.

