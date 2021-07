Alle Jahre wieder: Nintendo Switch Online soll attraktiver werden

Man kann sich bei Nintendo darauf verlassen, dass es in der Fragerunde nach den Geschäftszahlen so gut wie immer eine Person gibt, die wissen möchte, wie es bei Nintendo Switch Online weitergeht. Und die Antwort ist immer die gleiche.

Erst gibt es erst die aktuellen Zahlen (26 Millionen aktive Nutzer), dann eine kurze Erklärung (es ist ein Dienst, den man benötigt, wenn man die Switch-Spiele online spielen möchte), dann werden die alten Klassiker genannt (NES und SNES) und dann verspricht Nintendo, dass der Dienst noch attraktiver werden soll.

For Nintendo Switch Online, it’s important not only to increase the number of new members, but also to encourage existing members to continue using the service, so we are working on increasing the appeal of the service to make it even more fun and convenient to play with Nintendo Switch.