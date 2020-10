Nintendo Switch: Super Mario Bros. 35 startet

Es ist das Jahr von Super Mario und Nintendo präsentierte auf einer eigenen Direct zahlreiche neue Spiele und Aktionen für den Klempner. Dort wurde auch Super Mario Bros. 35 angekündigt, ein exklusives Spiel für Nintendo Switch Online.

Was ist Super Mario Bros. 35? Es ist ein Super Mario im Battle Royale-Stil (ähnlich wie Tetris 99). Heißt in diesem Fall: Der letzte Super Mario, der noch lebt, hat die Runde gewonnen. In Japan ist das Spiel ab sofort im Nintendo eShop verfügbar und ich gehe davon aus, dass es im Laufe des Tages auch zu uns kommen wird.

-->

Super Mario Bros. 35: Nur bis März 2021 verfügbar

Was ich bei Super Mario Bros. 35 interessant und komisch finde: Es soll nur bis zum 31. März 2021 verfügbar sein. Ebenso wie Super Mario 3D All-Stars. Einen Grund für diesen limitierten Release hat Nintendo aber weiterhin nicht genannt.

Wir werden ein Update in diesem Beitrag nachreichen, sobald das Spiel auch im deutschen eShop verfügbar ist. Wer einen Account für Japan besitzt, der kann sich Super Mario Bros. 35 schon jetzt für die Nintendo Switch herunterladen.

Angezockt: Super Mario 3D All-Stars Wir befinden uns mitten im Jahr von Super Mario und Nintendo feiert den 35. Geburtstag des Klempners mit vielen Spielen und Aktionen. Ein Highlight ist Super Mario 3D All-Stars, welches ab Freitag für knapp 60 Euro erhältlich sein wird. Es…16. September 2020 JETZT LESEN →

-->