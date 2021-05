Nintendo Switch Online: Neue Klassiker für Mai angekündigt

Die Taktrate der alten Klassiker für Nintendo Switch Online nimmt ab, doch ab und an hat Nintendo wieder einen Schwung an alten Spielen parat. So wird es am 26. Mai neue Klassiker geben, das hat Nintendo offiziell mit einem Video verraten.

Mit dabei sind Super Baseball Simulator 1.000, Caveman Ninja, Magical Drop 2 und Spanky’s Quest vom SNES und Ninja JaJaMaru-kun vom NES. Ihr benötigt ein aktives Abo bei Nintendo Switch Online, um diese Spiele spielen zu können.

Nintendo Switch Online: Fans sind enttäuscht

Die Fans strafen Nintendo übrigens weiterhin mit negativen Bewertungen und Kommentaren bei Twitter und Co. ab, denn sie wünschen sich mittlerweile mehr, als nur unbekannte (S)NES-Spiele. Die guten und bekannten Spiele sind nun auch größtenteils abgehakt, das Interesse der Nutzer lässt also immer weiter nach.

Ich hoffe auch, dass Nintendo endlich mal mehr aus Switch Online macht und nicht immer nur verspricht, dass man viel für den Dienst geplant hat. Er ist zwar sehr günstig, bietet aber nicht wirklich viel. Allerdings habe ich die Hoffnung mittlerweile aufgegeben und nutze Switch Online nur, weil man es für Multiplayer benötigt.

