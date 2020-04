Nintendo Switch: Großer Sale im eShop

Nintendo hat mal wieder einen großen Sale für die Nintendo Switch gestartet. Dieser ist ab sofort online, laut Nintendo geht die „Frühjahrsaktion 2020“ bis zum 19. April.

Man könnte die Nintendo eShop-Angebotsaktion also auch als Oster-Sale bezeichnen, was vermutlich auch zutrifft, da am Osterwochenende nochmal weitere Spiele zum Sale dazustoßen werden, darunter auch das Highlight „Zelda: Breath of the Wild“.

-->

Laut Nintendo sind ab sofort über 300 Spiele im Preis gesenkt worden und es gibt bis zu 80 Prozent Rabatt im eShop der Nintendo Switch. Das sind natürlich wie immer ein paar Zahlen, die locken sollen, daher sollte man vor dem Kauf im eShop bei Idealo nach dem Preis der physischen Version schauen – sie könnte günstiger sein.

Nintendo Switch: Die Highlights folgen noch

Laut Nintendo werden ab dem 9. April um 15 Uhr „Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby Star Allies und viele andere Titel“ dazustoßen, es gibt aber noch keine weiteren Details. Wir werden das aber natürlich beobachten und euch dann kommende Woche ein entsprechendes Update liefern.

Mein Tipp bei eShop-Aktionen lautet wie immer: Schnappt euch die Nintendo Switch und startet den eShop, dort klickt ihr dann auf die Angebote. Dort listet Nintendo alle reduzierten Spiele und man kann in Ruhe schauen, was alles dabei ist. Hier noch eine kleine Übersicht mit ein paar Spielen, die schon jetzt reduziert sind:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Spyro Reignited Trilogy

Diablo III: Eternal Collection

The Witcher 3: Wild Hunt

Assassin’s Creed The Rebel Collection

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Sonic Mania

Bastion

Nintendo Switch Online: Mehrere Mario-Spiele sollen kommen Wir haben diese Woche bereits berichtet, dass Nintendo in diesem Jahr große Pläne für Super Mario und das 35. Jubiläum des Klempners hat. Gestern gab es dann nochmal ein paar Details zu den kommenden Mario-Spielen für die Nintendo Switch. Mittlerweile…1. April 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->