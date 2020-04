Nintendo Switch Online: Mehrere Mario-Spiele sollen kommen

Wir haben diese Woche bereits berichtet, dass Nintendo in diesem Jahr große Pläne für Super Mario und das 35. Jubiläum des Klempners hat. Gestern gab es dann nochmal ein paar Details zu den kommenden Mario-Spielen für die Nintendo Switch.

Mittlerweile gibt es sogar eine vierte Quelle, und zwar hat auch NintendoLife etwas erfahren. Zunächst hat man auch dort gehört, dass Super Mario Sunshine und Super Mario 3D World (vermutlich als Deluxe-Version) kommen werden.

Nintendo hat aber angeblich auch Pläne für Switch Online und möchte dort ein paar Spiele von Super Mario veröffentlichen, die nicht so bekannt sind. Dazu gehören unter anderem Mario is Missing!, Mario’s Time Machine und Hotel Mario.

Neben diesen Spielen will man wohl zwei Titel veröffentlichen, die nie veröffentlicht wurden: Mario Wacky Worlds und Mario Takes America. Die Quelle hat NintendoLife auch verraten, warum Nintendo diese Pläne für Super Mario hat:

Nintendo has realised that consistently providing quality Mario games has led to the series becoming a little stale and tired. So, it has decided to unearth hidden gems from Mario’s past to balance things out and liven things up. Those old enough to recall these ‘games’ will be thrilled by the immersive educational entertainment while younger players will marvel at an alternate Mario history that might have been.