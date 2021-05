Nio: Elektroautos aus China ab 2022 auch für Deutschland geplant

Nio ist ein Autohersteller aus China, der diese Woche eine Europa-Offensive angekündigt hat. Schon im September möchte man die ersten Elektroautos in Norwegen anbieten und den Anfang wird eine europäische Version vom Nio ES8 machen. Das ist ein neuer Elektro-SUV mit einem 100 kWh großen Akku:

Im Eco-Modus ist so eine Reichweite von über 500 km nach WLTP-Standard drin, allerdings fehlen weitere Details. Weitere Modelle wie der Nio ES6 oder Nio EC6 (ebenfalls SUVs) sind für 2022 geplant, ebenso eine Limousine namens Nio ET7. Das aktuelle Portfolio an Elektroautos gibt es auf der Webseite von Nio.

Nio startet 2022 in Deutschland

Der Spiegel hat außerdem von Nio erfahren, dass die Elektroautos von Nio ab 2022 auch in Deutschland über die Straßen rollen sollen. Konkrete Informationen wie ein Datum oder Preise hat man nicht genannt, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Nio will jedenfalls in Europa angreifen und Deutschland ist als Markt dabei.

Nachdem die Autohersteller aus China also vor Ort ihre Elektroautos etabliert haben, folgt nun langsam die Offensive in Europa. Zum Start mit eher geringen Stückzahlen um die 40.000 Autos, doch langfristig möchte Nio ein etablierter Hersteller werden, der die alten Autohersteller in Europa unter Druck setzt.

